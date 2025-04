Fincantieri due navi per Carnival Maxi commessa da due miliardi

Fincantieri e Carnival Corporation & plc hanno firmato un accordo per la progettazione e costruzione di due nuove navi da crociera destinate ad AIDA Cruises, compagnia leader nel mercato crocieristico di lingua tedesca. Il valore dell'accordo supera i due miliardi di euro. Si tratta della prima commessa che AIDA Cruises affida a Fincantieri, che, secondo il gruppo italiano, "rafforzerà così la propria partnership strategica con Carnival Corporation". Le due navi saranno consegnate a inizio 2030 e fine 2031. Ogni unità sarà dotata di circa 2.100 cabine passeggeri e sarà equipaggiata con motori multi-carburante. Le due navi saranno cioè in grado di operare con alimentazione a GNL, a biodiesel e a carburanti sostenibili di nuova generazione, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione del settore.

