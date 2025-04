Fincantieri Avvenente | Infissi tutti i pali per il ribaltamento

ribaltamento a mare di Fincantieri. In occasione della seduta a Tursi in calendario martedì 8 aprile 2025, il consigliere di Orgoglio Genova. Genovatoday.it - Fincantieri, Avvenente: "Infissi tutti i pali per il ribaltamento" Leggi su Genovatoday.it Il "calvario", come lo ha definito l'assessore comunale in consiglio, è finito. Stiamo parlando delle vibrazioni a Sestri Ponente dovute ai lavori dia mare di. In occasione della seduta a Tursi in calendario martedì 8 aprile 2025, il consigliere di Orgoglio Genova.

Fincantieri, Avvenente: "Infissi tutti i pali per il ribaltamento". Fincantieri a Sestri Ponente, posato l'ultimo palo. Ne parlano su altre fonti

Fincantieri, Avvenente: "Infissi tutti i pali per il ribaltamento" - Giovedì 10 aprile incontro con i comitati e con i cittadini per affrontare il tema dei risarcimenti per i disagi causati dai lavori ... (genovatoday.it)

Fincantieri a Sestri Ponente, posato l'ultimo palo - "Ieri alle 17.59 è stata piantata l'ultima palificazione numero 269 per realizzare il ribaltamento a mare dello stabilimento Fincantieri di Genova Sestri Ponente, quindi possiamo dire che il calvario ... (rainews.it)

Ribaltamento a mare, terminati i lavori di palificazione. L’assessore Avvenente: “Fine dei disagi”. Giovedì riunione sui risarcimenti - “Il calvario per i cittadini di Sestri Ponente è finito”. Lo ha annunciato l'assessore Mauro Avvenente in risposta a un'interrogazione sullo stato dei lavori ... (ilsecoloxix.it)