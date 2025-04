Finalmente Martin In Qatar per provare almeno a correre

Martin, che torna in pista dopo aver saltato le prime tre gare a causa di un infortunio, e Marco Bezzecchi, che punta a confermare il suo stato di forma. Martin, assente alle prime tre gare stagionali a causa di un infortunio subito durante un allenamento, torna in pista per iniziare, Finalmente, la sua stagione con Aprilia.Il pilota spagnolo, che aveva riportato una frattura complessa del radio e dello scafoide della mano sinistra, e una frattura calcaneare omolaterale durante un allenamento, si è sottoposto a un’operazione lo scorso 25 febbraio e ha seguito un intenso programma di riabilitazione con l’obiettivo di tornare in pista appena possibile. Unlimitednews.it - Finalmente Martin “In Qatar per provare almeno a correre” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – Aprilia Racing si prepara per affrontare la quarta gara della stagione sul Lusail International Circuit con la line-up al completo: Jorge, che torna in pista dopo aver saltato le prime tre gare a causa di un infortunio, e Marco Bezzecchi, che punta a confermare il suo stato di forma., assente alle prime tre gare stagionali a causa di un infortunio subito durante un allenamento, torna in pista per iniziare,, la sua stagione con Aprilia.Il pilota spagnolo, che aveva riportato una frattura complessa del radio e dello scafoide della mano sinistra, e una frattura calcaneare omolaterale durante un allenamento, si è sottoposto a un’operazione lo scorso 25 febbraio e ha seguito un intenso programma di riabilitazione con l’obiettivo di tornare in pista appena possibile.

