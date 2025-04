Fim Cisl Umbria | Arvedi Ast investe su Società delle Fucine e Tubificio

Fim Cisl Umbria, Simone Liti confermato segretario generale - Simone Liti è stato confermato segretario generale Fim Cisl Umbria. Nella sua segreteria Andrea Calzoni ed Emilio Trotti. Il sindacato di categoria si è riunito mercoledì a Strettura di Spoleto dove s ... (umbria24.it)