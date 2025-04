Filippo Volandri | Il movimento italiano ci dà buone notizie anche con Sinner ai box I segreti sono tanti…

Sinner, che tornerà in campo tra poche settimane a Roma dopo la sospensione di tre mesi per la vicenda Clostebol, il tennis italiano ha cominciato alla grande la stagione sulla terra battuta europea con la doppia vittoria della scorsa domenica firmata da Flavio Cobolli a Bucarest e da Luciano Darderi a Marrakech in eventi ATP 250."anche quando il nostro Sinner è ai box, il movimento ci dà sempre delle buone notizie. Cobolli e Darderi, entrambi classe 2002, sono molto giovani e vengono da un percorso importante anche se molto diverso tra loro. Una storia da raccontare. La guida tecnica è dei loro padri. Un rapporto non semplice perché subentrano tanti fattori da gestire, soprattutto dal punto di vista psicologico", ha dichiarato Filippo Volandri (fonte: Ansa).

