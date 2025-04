Filippo Turetta i giudici sull’ergastolo | 75 coltellate a Giulia Cecchettin non sono segno di crudeltà ma di inabilità

Filippo Turetta, il femminicida di Giulia Cecchettin, è stato condannato all’ergastolo, senza attenuanti, il 3 dicembre scorso «per l’efferatezza dell’azione, della risolutezza del gesto compiuto e degli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato: motivi vili e spregevoli, dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l’imputato non accettava l’autonomia delle anche più banali scelte di vita». È un passaggio delle motivazioni con le quali la Corte d’assise di Venezia ha condannato all’ergastolo l’assassino della 22enne padovana uccisa l’11 novembre del 2023 a Fossò, in provincia di Venezia.L’assenza dell’aggravante della crudeltàPer la condanna all’ergastolo, i giudici della Corte d’assise hanno escluso l’aggravante della crudeltà perché – si legge nelle motivazioni – la dinamica del femminicidio di Cecchettin «non permette di desumere con certezza, e al di là di ogni ragionevole dubbio», che Turetta volesse «infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive», e «non è a tal fine valorizzabile, di per se, il numero di coltellate inferte», si legge. Leggi su Open.online , il femminicida di, è stato condannato all’ergastolo, senza attenuanti, il 3 dicembre scorso «per l’efferatezza dell’azione, della risolutezza del gesto compiuto e degli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato: motivi vili e spregevoli, dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l’imputato non accettava l’autonomia delle anche più banali scelte di vita». È un passaggio delle motivazioni con le quali la Corte d’assise di Venezia ha condannato all’ergastolo l’assassino della 22enne padovana uccisa l’11 novembre del 2023 a Fossò, in provincia di Venezia.L’assenza dell’aggravante dellaPer la condanna all’ergastolo, idella Corte d’assise hanno escluso l’aggravante dellaperché – si legge nelle motivazioni – la dinamica del femminicidio di«non permette di desumere con certezza, e al di là di ogni ragionevole dubbio», chevolesse «infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive», e «non è a tal fine valorizzabile, di per se, il numero diinferte», si legge.

