Filippine erutta il vulcano Kanlaon | il timelapse

Nelleil, uno dei più attivi del Paese asiatico. Il fenomeno è iniziato la mattina di martedì 8 aprile con una grande colonna di cenere che si è alzata fino a 4000 metri nel cielo. Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime, ma ci sono preoccupazioni per la salute degli abitanti a causa delle cadute di cenere che hanno colpito i villaggi vicini. Il, situato sull’isola di Negros, è attualmente al livello di allerta 3, con il livello più alto a 5., l’ultima eruzione delKanlonIldi 2.435 metri, uno dei 24 più attivi del Paese, era entrato in eruzione l’ultima volta a ottobre, costringendo centinaia di abitanti del villaggio a rifugi di emergenza. Situate nel cosiddetto “Anello di fuoco” del Pacifico, una regione soggetta a terremoti ed eruzioni vulcaniche, lesono anche colpite da circa 20 tifoni e tempeste all’anno e sono tra i Paesi più soggetti a disastri naturali.