Formiche.net - Fili di guerra. Dopo quelli aerei, Kyiv sperimenta la fibra ottica nei droni terrestri

Leggi su Formiche.net

Nel conflitto ucraino sia le forze russe che quelle ucraine stanno facendo sempre più spesso ricorso a fibre ottiche cablate per i collegamenti di controllo deiFirst-person-view (Fpv). Tali collegamenti non possono infati essere disturbati dalle apparecchiature dielettronica, e non si degradano quando si opera a bassa quota, tra gli ostacoli e su terreni accidentati, perché non dipendono dai requisiti di connettività in linea di vista dei sistemi a radiofrequenza.Ispirata dal successo avuto con iFpv, l’Ucraina ha ora deciso di testare l’utilizzo dellaanche sui cosiddetti Unmanned Ground Vehicles. “Siamo molto interessati all’implementazione dellain modo che i nostripossano operare a distanze maggiori e aiutarci a distruggere il nemico in modo ancora più efficace”, ha dichiarato il capitano Alexander Jabchanka, capo del servizio sistemi robotici del Battaglione Vovki Da Vinci dell’esercito ucraino.