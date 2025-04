Fight Never End | il grande evento di pugilato torna a Cesena

Cesena, al Carisport Fight Never end' organizzato da Bronx Gym Cesena in collaborazione con Ravenna Boxe. Più di un semplice evento sportivo, 'Fight Never End' è una celebrazione della disciplina, del sacrificio e della determinazione che caratterizzano il mondo della boxe. Con match avvincenti, atmosfere elettrizzanti e un pubblico sempre più coinvolto, questa manifestazione è diventata un riferimento per il pugilato in Romagna e oltre. Il pomeriggio sarà inoltre impreziosito da un grande show di musica dal vivo con Alex Kage e Ring Girl. Gli spettatori assisteranno a 10 match con atleti provenienti da tutta Italia e a un match pro. Tra gli altri, saranno presenti gli atleti della 'Bronx Gym Cesena' Paolo Ensini, Alessandro Pagliarani e il più esperto Manuel D'ospina.

