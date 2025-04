Quifinanza.it - Fideiussione bancaria, il garante può liberarsi dal debito?

Hai accettato di fare daper un amico o un familiare che ha chiesto un prestito. Tutto sembrava sotto controllo, finché non inizi a ricevere richieste di pagamento dalla banca.Ti chiedi: “Posso tirarmi indietro? Esiste un modo perdalla?”. È una domanda frequente, soprattutto in tempi di incertezza economica e difficoltà di accesso al credito.Ilpuò recedere unilateralmente dalla?È possibile recedere unilateralmente dalla, ma solo se nei casi di una cosiddetta “a tempo indeterminato”.Laè un contratto in cui un soggetto, il fideiussore, si impegna nei confronti del creditore a garantire ildi un terzo – ilre principale (art. 1936 c.c.) molti casi, specie nei rapporti bancari, le fideiussioni sono a tempo indeterminato, cioè prive di una scadenza prefissata.