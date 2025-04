Festival dell’Oriente alla Fiera di Roma dal 25 al 27 aprile 2025

aprile, quando la Fiera di Roma ospiterà una nuova edizione del Festival dell’Oriente, la celebre manifestazione che celebra la cultura, la spiritualità e le tradizioni millenarie dei paesi orientali.L’evento, divenuto ormai un appuntamento fisso per appassionati e curiosi, offrirà ai visitatori un autentico viaggio sensoriale tra India, Giappone, Cina, Thailandia, Corea, Vietnam e molti altri paesi dell’Estremo Oriente. In programma spettacoli folkloristici, danze tradizionali, cerimonie sacre, mostre fotografiche e aree espositive ricche di oggetti d’artigianato e abiti tipici.Non mancheranno le esibizioni di arti marziali, i laboratori di calligrafia, gli spazi dedicati alla meditazione, allo yoga e alle medicine alternative, oltre a un’ampia offerta gastronomica: dagli involtini primavera al curry indiano, dal ramen giapponese al bubble tea, ogni stand sarà una finestra su un mondo diverso. Romadailynews.it - Festival dell’Oriente alla Fiera di Roma, dal 25 al 27 aprile 2025 Leggi su Romadailynews.it Un’esplosione di colori, suoni e profumi invaderà la capitale dal 25 al 27, quando ladiospiterà una nuova edizione del, la celebre manifestazione che celebra la cultura, la spiritualità e le tradizioni millenarie dei paesi orientali.L’evento, divenuto ormai un appuntamento fisso per appassionati e curiosi, offrirà ai visitatori un autentico viaggio sensoriale tra India, Giappone, Cina, Thailandia, Corea, Vietnam e molti altri paesi dell’Estremo Oriente. In programma spettacoli folkloristici, danze tradizionali, cerimonie sacre, mostre fotografiche e aree espositive ricche di oggetti d’artigianato e abiti tipici.Non mancheranno le esibizioni di arti marziali, i laboratori di calligrafia, gli spazi dedicatimeditazione, allo yoga e alle medicine alternative, oltre a un’ampia offerta gastronomica: dagli involtini primavera al curry indiano, dal ramen giapponese al bubble tea, ogni stand sarà una finestra su un mondo diverso.

Romics 2025. Treni straordinari per raggiungere la Fiera di Roma - La 34^ edizione del festival romano del fumetto si avvale della collaborazione di Ferrovie dello Stato per raggiungere il luogo dell'evento ... (rainews.it)

Treni straordinari per il Festival del Fumetto a Roma - (Teleborsa) - Per la XXXIV edizione del Festival internazionale del fumetto, in programma il 5 e 6 aprile 2025 alla Fiera di Roma, Trenitalia Regionale, in accordo con la Regione Lazio ... (teleborsa.it)