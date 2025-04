Ilgiorno.it - Festival Bellezze interiori: i giardini e parchi segreti di Como aprono al pubblico

, 8 aprile 2025 – Luoghie affascinanti, solitamente chiusi alstorici, cortili privati e angoli nascosti diche siai visitatori sabato 17 e domenica 18 maggio, offrendo un’esperienza che unisce natura, arte, cultura e musica, per ospitare la settima edizione del. Il battesimo È stata presentata questa mattina, con un ospite speciale: il cantautore americano di Chicago Michael McDermott, che a ottobre 2022 ha ricevuto il Premio Tenco Internazionale alla Carriera. È in tour in Italia per presentare il suo ultimo disco, a 34 anni dall'uscita di 620 W Surf, che fin da subito, nel 1991, era stato accolto come un pilastro del rock mondiale. Organizzato dalla cooperativa sociale Tikvà – Economie Territoriali Inclusive, con la direzione artistica del cantautore Andrea Parodi e la curatela di Sara Ielpo, ilaccoglierà artisti internazionali come Charlie Sexton, chitarrista di Bob Dylan e David Bowie; David Grissom, chitarrista di Allman Brothers, Dixie Chicks e John Mellencamp; Freebo, musicista di Bonnie Raitt, Ringo Starr e Neil Young e per la prima volta in Europa la nuova promessa americana Calder Allen.