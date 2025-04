Ferrari Hot Wheels nuovo set in scala 1 | 64 per celebrare il mito di Maranello

Wired.it - Ferrari Hot Wheels, nuovo set in scala 1:64 per celebrare il mito di Maranello Leggi su Wired.it Dopo due lustri torna la partnership tra i due brand che dagli anni ‘70 hanno segnato il mondo del collezionismo con un set in grado di accontentare tutti i tipi di appassionati

I nuovi modellini Ferrari Hot Wheels (anche radiocomandati). Ferrari e Hot Wheels: i nuovi modelli 1:64 delle leggende. Hot Wheels lancia una collezione di piccole Ferrari per far sognare bambini e adulti. Hot Wheels e Ferrari insieme dopo 10 anni: il primo spettacolare set è già sold out. Ferrari: nuovo accordo con Hot Wheels per i modellini in scala. Ferrari, la collezione Hot Wheels debutta in estate | .it. Ne parlano su altre fonti

Ferrari Hot Wheels, nuovo set in scala 1:64 per celebrare il mito di Maranello - Dopo due lustri torna la partnership tra i due brand che dagli anni ‘70 hanno segnato il mondo del collezionismo con un set in grado di accontentare tutti i tipi di appassionati ... (wired.it)

Hot Wheels lancia una collezione di piccole Ferrari per far sognare bambini e adulti - La società di giocattoli ha lanciato una speciale collezione con il Cavallino in formato tascabile scala 1:64 ... (corriere.it)

Hot Wheels e Ferrari insieme dopo 10 anni: il primo spettacolare set è già sold out - Mattel ha annunciato una nuova collezione Hot Wheels a marchio Ferrari, i cui primi modellini sono già andati sold out. (auto.everyeye.it)