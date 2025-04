Ilrestodelcarlino.it - Fermana: Vittoria Cruciale con Doppietta di Bianchimano, Classifica in Ascesa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Serviva la boccata d’ossigeno da tre punti alla: per il morale e la. In una giornata in cui assenze e squalificano consegnavano a Savini (primo successo da allenatore) una rosa ridottissima con al massimo un cambio o due, la squadra tira fuori la garra che serviva complice anche un 3-5-2 solido che ha anche esaltato l’intesa davanti con De Silvestro vicino ad un Andreadecisivo. Proprio l’attaccante milanese, 9 gol in stagione per lui e doppia cifra vicina, è stato il mattatore di giornata con due gol e un palo centrato, parlando anche da leader nel post gara. "Ci abbiamo sempre creduto, sapevamo che questa era una gara importantissima e l’abbiamo preparata molto bene. Sono contento per la, mi mancava segnare in casa e sono molto felice per la squadra.