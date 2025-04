Fenomeno pop-up store | quando lo shopping è una festa e appaga il desiderio di socialità

shopping più cool del momento. Per fare acquisti, scoprire brand emergenti e trovare la propria community anche offline Vanityfair.it - Fenomeno pop-up store: quando lo shopping è una festa e appaga il desiderio di socialità Leggi su Vanityfair.it Cosa sono, dove trovarli, come organizzarli: tutte le domande - e le risposte - sugli eventi dipiù cool del momento. Per fare acquisti, scoprire brand emergenti e trovare la propria community anche offline

Fenomeno pop-up store: quando lo shopping è una festa e appaga il desiderio di socialità. Ecco che cosa sono i Labubu e perché vengono da tutta Italia per acquistarli. I pacchi di King Colis approdano a Torino: cos'è il fenomeno dello "shopping a sorpresa" e in quale centro commerciale aprirà. Traffico in tilt al Vomero per l’apertura del pop up store del dolce ungherese “Chimney Cake”. Il pop-up store di One Piece, un successo tutto italiano. Fenomeno pop-up store, ecco i più spettacolari degli ultimi anni. Ne parlano su altre fonti

