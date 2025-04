Femminicidio Ilaria Sula, Samson aveva dei complici? Le verifiche su due amici del 23enne arrestato.

Leggi su Open.online

Secondo quanto riporta Ansa sono in corso approfondimenti su duedi Marc Antony, ilper aver ucciso. Nello specifico, si sta indagando per chiarire se possano aver aiutato il ventitreenne a disfarsi del cadavere della studentessa ritrovato in un bosco a Poli, in provincia di Roma. Domani ci sarà un nuovo sopralluogo nell’abitazione nel quartiere Africano doveè stata uccisa a coltellate. E dove la madre del giovane, per sua stessa ammissione, ha provato a cancellare le tracce di sangue, risultando così a sua volta indagata per concorso in occultamento di cadavere. I nomi dei giovani sono citati nell’ordinanza cautelare con cui il gip di Roma, Antonella Minunni, ha confermato il carcere per. Nelle carte si legge che «da accertamenti nelle banche dati in uso alle forze di polizia, sono emersi diversi controlli» del«in compagnia di altri due soggetti entrambi residenti in un’area compatibile proprio con le aree di copertura delle celle» telefoniche.