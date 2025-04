Femminicidio Ilaria Sula Mark Samson potrebbe aver avuto dei complici | Verifiche in corso su due amici del 23enne

Verifiche anche su due amici di Mark Samson, il 23enne che ha ucciso la studentessa Ilaria Sula. Sono in corso accertamenti per chiarire se Samson è stato aiutato per disfarsi del cadavere di Ilaria.Ilaria Sula, Samson ha avuto complici? Accertamenti su due amiciSecondo quanto riporta un aggiornamento di Fanpage sono in corso alcuni accertamenti per capire se Mark Samson, il 23enne che ha ucciso Ilaria Sula, potrebbe esser stato aiutato a disfarsi del cadavere della ragazza. Il cadavere di Ilaria Sula è stato ritrovato in un dirupo nel bosco di Poli, in provincia di Roma. Mark Antony Samson, reo confesso, potrebbe aver avuto dei complici, oltre alla madre che per sua stessa ammissione ha affermato di aver aiutato il figlio a eliminare le tracce di sangue risultando, quindi, indagata per concorso in occultamento di cadavere.

