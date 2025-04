Femminicidio Ilaria Sula Mark Samson | Ero pronto a combattere per riaverla come fidanzata

Mark Antony Samson (qui il suo profilo), il 23enne che ha ucciso l'ex fidanzata Ilaria Sula con tre coltellate alla gola, non accettava la fine della sua relazione con la studentessa: è quanto emerge dall'ordinanza con la quale la gip di Roma Antonella Minunni ha convalidato il suo fermo. "Ero pronto a combattere per riavere Ilaria come fidanzata" ha dichiarato il giovane durante l'interrogatorio, durante il quale ha sottolineato di avere una relazione con Ilaria Sula da circa due anni: "Si sono conosciuti nel 2023 sul posto di lavoro per poi fidanzarsi il 30 aprile dello stesso anno. Con la ragazza ha dichiarato di avere avuto una relazione normale con alti e bassi come in ogni rapporto".La situazione, secondo quanto riferito da Samson, è precipitata quando, circa tre mesi fa, la ragazza gli ha chiesto di visionare i voti dei suoi esami universitari: "Lui riferiva che questo ha sempre rappresentato un grosso problema, quasi un trauma, sin da quando frequentava la scuola elementare.

