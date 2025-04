Femminicidio Ilaria Sula Mark Samson aveva dei complici? La Procura dispone accertamenti su due giovani

Mark Samson potrebbe essere stato aiutato nell'occultamento del cadavere di Ilaria Sula dopo il Femminicidio: caccia a due giovani

Femminicidio Ilaria Sula: si indaga sul ruolo dei genitori di Mark Samson nell'omicidio. Femminicidio di Ilaria Sula, la madre di Mark Samson confessa: «L'ho aiutato a ripulire il sangue in camera». Il Gip: «Il 23enne freddo e insensibile». Omicidio Ilaria Sula, il racconto freddo e lucido di Mark Samson: 'Pronto a combattere per riaverla'. "Mark Samson ha agito con freddezza e insensibilità". E sua madre ammette: "L'ho aiutato a cancellare le tracce di sangue". Femminicidio Ilaria Sula, il gip: "Dopo il delitto Mark Samson ha mangiato una piadina con un'amica della vittima". Mark Samson dopo aver ucciso Ilaria Sula «a pranzo con un'amica di lei». Il gip: «Lui lucido e controllato». Ne parlano su altre fonti

Omicidio Ilaria Sula, il racconto freddo e lucido di Mark Samson: "Pronto a combattere per riaverla" - Il racconto del femminicidio di Ilaria Sula, 22 anni, nelle parole del suo killer. Cosa ha detto Mark Samson, 23 anni, reo confesso durante le quasi sei ore di interrogatorio in carcere a Regina Coeli ... (tg.la7.it)

Femminicidio di Ilaria Sula, la madre di Samson confessa: “L’ho aiutato a far sparire le tracce di sangue” - La donna è ora indagata per concorso in occultamento di cadavere. Al vaglio degli inquirenti la posizione del padre, che però non era in casa al momento del delitto La madre di Mark Antony Samson, il ... (tpi.it)

Omicidio Sula, indagini sui complici di Samson: «Due amici l'hanno coperto». Dopo averla «brutalmente» uccisa è andato a mangiare una piadina - Non solo la mamma di Mark Samson, che ha ammesso di aver aiutato il figlio nel liberarsi del corpo di Ilaria Sula e adesso è indagata per concorso in occultamento di cadavere. Il ... (corriereadriatico.it)