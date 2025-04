Femminicidio Ilaria Sula il 23enne al gip | Ha gridato poco è morta subito

Femminicidio Ilaria Sula, il 23enne al gip: “Ha gridato poco, è morta subito” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Femminicidio Ilaria Sula, il 23enne al gip: “Ha gridato poco, è morta subito” Leggi su Ildifforme.it Alle 14 è partito il corteo funebre a Terni dove è stato indetto il lutto cittadino per la studentessa di 22 anni assassinata a Roma dall'ex fidanzato Mark Samson. Intanto nella Capitale, la madre dell'imputato è stata sottoposta a interrogatorio, da dove è uscita con l'accusa di "concorso in occultamento di cadavere"L'articolo, ilal gip: “Ha, è” proviene da Il Difforme.

Femminicidio di Ilaria Sula, la madre di Samson confessa: “L’ho aiutato a far sparire le tracce di sangue” - La donna è ora indagata per concorso in occultamento di cadavere. Al vaglio degli inquirenti la posizione del padre, che però non era in casa al momento del delitto La madre di Mark Antony Samson, il ... (tpi.it)

Omicidio Ilaria Sula, il racconto freddo e lucido di Mark Samson: "Pronto a combattere per riaverla" - Durante l'interrogatorio in carcere ai magistrati Samson ha circostanziato quando i due giovani si sono conosciuti: era il 2023 per poi fidnazarsi il 30 aprile dello stesso anno. "E' stata una ... (tg.la7.it)

Ilaria Sula uccisa dall'ex Mark Samson, la madre confessa: «Ho aiutato mio figlio a pulire le macchie di sangue» - È terminato dopo circa quattro ore l'interrogatorio di Nors Manlapaz, madre di Mark Samson, il 23enne che ha ucciso la ex Ilaria Sula. La donna avrebbe ammesso di essere stata ... (msn.com)