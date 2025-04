Femminicidio Giulia Cecchettin | perché per i giudici le 75 coltellate di Turetta non sono segno di crudeltà

Turetta è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, ma la Corte d'Assise di Venezia non ha riconosciuto l’aggravante della crudeltà. Secondo i giudici, come si evince dalle carte delle motivazioni della sentenza dello scorso dicembre, le 75 coltellate inflitte alla vittima non furono frutto di una volontà sadica di infliggere sofferenze aggiuntive. Leggi su Fanpage.it Filippoè stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di, ma la Corte d'Assise di Venezia non ha riconosciuto l’aggravante della. Secondo i, come si evince dalle carte delle motivazioni della sentenza dello scorso dicembre, le 75inflitte alla vittima non furono frutto di una volontà sadica di infliggere sofferenze aggiuntive.

Femminicidio Giulia Cecchettin: perché per i giudici le 75 coltellate di Turetta non sono segno di crudeltà. Cecchettin, Sula e Campanella, perché le vittime di femminicidio sono sempre più giovani. La spiegazione dell’esperta al Tg La7. Il disegno di legge sul femminicidio non basta: perché ti riguarda? - Il video. Giulia Cecchettin, storia di un femminicidio. Giulia Cecchettin, dalla scoperta del corpo all'ergastolo per Filippo Turetta. Giulia ci è rimasta in mente. Che cosa è cambiato a un anno dal caso Cecchettin?. Ne parlano su altre fonti

