Femminicidio Giulia Cecchettin | Le 75 coltellate di Turetta non sono segno di crudeltà ma di inesperienza

Turetta per il Femminicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. I giudici spiegano perché sono stati esclusi stalking e crudeltà e, al tempo stesso, motivano la condanna sottolineando “l’efferatezza dell’azione, della risolutezza del gesto compiuto e degli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato: motivi vili e spregevoli, dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l’imputato non accettava l’autonomia delle anche più banali scelte di vita”.L’aggressione mortale a Giulia Cecchettin è durata 20 minuti, “lasso di tempo durante il quale ha avuto la possibilità di percepire l’imminente morte. A tal fine manca tuttavia la prova che l’aver prolungato l’angoscia della vittima sia atto fine a sé stesso, frutto della deliberata volontà dell’imputato di provocarle una sofferenza aggiuntiva e gratuita”. Tpi.it - Femminicidio Giulia Cecchettin: “Le 75 coltellate di Turetta non sono segno di crudeltà ma di inesperienza” Leggi su Tpi.it La Corte d’assise di Venezia ha depositato le motivazioni della sentenza che ha condannato all’ergastolo Filippoper ildell’ex fidanzata. I giudici spiegano perchéstati esclusi stalking ee, al tempo stesso, motivano la condanna sottolineando “l’efferatezza dell’azione, della risolutezza del gesto compiuto e degli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato: motivi vili e spregevoli, dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l’imputato non accettava l’autonomia delle anche più banali scelte di vita”.L’aggressione mortale aè durata 20 minuti, “lasso di tempo durante il quale ha avuto la possibilità di percepire l’imminente morte. A tal fine manca tuttavia la prova che l’aver prolungato l’angoscia della vittima sia atto fine a sé stesso, frutto della deliberata volontà dell’imputato di provocarle una sofferenza aggiuntiva e gratuita”.

