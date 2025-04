Tpi.it - Femminicidio di Ilaria Sula, la madre di Samson confessa: “L’ho aiutato a far sparire le tracce di sangue”

Ladi Mark Antony, il 23enne che ha ucciso a coltellate l’ex fidanzata 22enne, hato di averil figlio a a cancellare ledidopo il. Nors Man Lapaz ha ammesso il proprio ruolo attivo nel delitto nel corso di un interrogatorio in Questura chiesto da lei stessa e durato oltre tre ore, nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 aprile. La donna è ora indagata per concorso nell’occultamento di cadavere.Sotto la lente degli inquirenti resta anche la posizione del padre dell’assassino, che tuttavia appare sicuramente più sfumata visto che al momento dei fatti l’uomo non era in casa.è stata uccisa nel mattino di mercoledì 26 marzo nell’appartamento della famigliain via Homs, nel quartiere Africano di Roma. Mark Antony, con cui aveva avuto una breve relazione, l’ha aggredita con un coltello da cucina dopo aver letto sul suo cellulare un messaggio arrivato da un altro ragazzo.