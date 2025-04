Femminicidio di Giulia Cecchettin i giudici | Le 75 coltellate inferte da Filippo Turetta non sono segno di crudeltà Aggravante non riconosciuta

Giulia Cecchettin non permette di «desumere con certezza, e al di là di ogni ragionevole dubbio», che Filippo Turetta volesse "infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive», e "non è a tal fine valorizzabile, di per se, il numero di coltellate inferte». Lo spiega la Corte D'Assise di Venezia, nella motivazioni con cui ha escluso l'Aggravante della.

