Fedez ancora frecciatine a Chiara Ferragni? Il rapper sembra tornato alla carica!

Fedez, da qualche settimana, sembra essere tornato a concentrarsi sulla sua musica, ma le sue nuove canzoni non sembrano essere solo un semplice sfogo artistico. Il rapper, infatti, continua a utilizzare i suoi brani per lanciare messaggi enigmatici e frecciatine che hanno destato l’interesse dei fan.Dopo il successo del suo brano “Bella Stronza”, che ha alimentato i sospetti su un possibile riferimento a una donna specifica, ora Fedez sembra tornato alla carica con una nuova canzone che, a sentire alcuni, potrebbe contenere delle punzecchiature a qualcuno che conosce molto bene.Fedez, nuova frecciatina a Chiara Ferragni?Ieri sera, Fedez ha condiviso con i suoi follower su Instagram un breve estratto di una canzone che sembra essere una frecciatina bella e buona: “Pensavo fosse amore e invece era un lavoro“. Donnapop.it - Fedez, ancora frecciatine a Chiara Ferragni? Il rapper sembra tornato alla carica! Leggi su Donnapop.it , da qualche settimana,esserea concentrarsi sulla sua musica, ma le sue nuove canzoni nonno essere solo un semplice sfogo artistico. Il, infatti, continua a utilizzare i suoi brani per lanciare messaggi enigmatici eche hanno destato l’interesse dei fan.Dopo il successo del suo brano “Bella Stronza”, che ha alimentato i sospetti su un possibile riferimento a una donna specifica, oracon una nuova canzone che, a sentire alcuni, potrebbe contenere delle punzecchiature a qualcuno che conosce molto bene., nuova frecciatina a?Ieri sera,ha condiviso con i suoi follower su Instagram un breve estratto di una canzone cheessere una frecciatina bella e buona: “Pensavo fosse amore e invece era un lavoro“.

