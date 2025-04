Federico Rampini ospite di Parenzo | Se comandasse Musk sarebbe un mondo migliore

MuskTra i più noti esponenti del mondo imprenditoriale, anche Elon Musk esprime dubbi sulla bontà della ricetta trumpiana. Pur essendo considerato vicino all’amministrazione, Musk appare scettico sull’efficacia di una guerra commerciale su larga scala, che rischia di colpire proprio le grandi aziende americane. Thesocialpost.it - Federico Rampini ospite di Parenzo: “Se comandasse Musk sarebbe un mondo migliore” Leggi su Thesocialpost.it Le nuove politiche commerciali di Donald Trump stanno provocando un vero e proprio terremoto nei mercati finanziari internazionali. Le Borse mondiali registrano forti perdite, mentre il presidente statunitense difende a spada tratta la sua strategia basata sui dazi. Secondo Trump, le barriere commerciali rappresentano la strada giusta per una nuova fase di benessere economico, almeno per gli Stati Uniti.Leggi anche: Caos a La Zanzara, Cruciani interrompe la diretta: “Perché mi stai fissando?”, “Io ti spacco la faccia”Le riserve di ElonTra i più noti esponenti delimprenditoriale, anche Elonesprime dubbi sulla bontà della ricetta trumpiana. Pur essendo considerato vicino all’amministrazione,appare scettico sull’efficacia di una guerra commerciale su larga scala, che rischia di colpire proprio le grandi aziende americane.

