Federico Quaranta a Solomeo con Rispetto Tour

Federico Quaranta (nella foto) porta in scena in prima nazionale “Rispetto Tour“, un viaggio poetico e musicale, una riflessione sulla società contemporanea che intreccia memoria e identità. "Attraverso un percorso che si nutre della poesia popolare transumante, si indaga il lento spegnersi dell’Italia rurale e la dispersione delle sue radici culturali, non con nostalgia, ma con la consapevolezza che nel passato vi sia qualcosa da recuperare per comprendere il presente e immaginare un futuro più autentico", dice l’artista, apprezzato conduttore televisivo e radiofonico, esperto di enogastronomia, territorio. “Rispetto,” deriva dal latino “re-spectare,” ovvero guardare indietro e Federico Quaranta lo fa con un monologo ispirato alle grandi opere letterarie, da Omero a Pasolini, da Dante a Collodi. Lanazione.it - Federico Quaranta a Solomeo con “Rispetto Tour“ Leggi su Lanazione.it Un debutto assoluto al Teatro Cucinelli. Domani alle 21, per la stagione 24/25 firmata dallo Stabile dell’Umbria(nella foto) porta in scena in prima nazionale ““, un viaggio poetico e musicale, una riflessione sulla società contemporanea che intreccia memoria e identità. "Attraverso un percorso che si nutre della poesia popolare transumante, si indaga il lento spegnersi dell’Italia rurale e la dispersione delle sue radici culturali, non con nostalgia, ma con la consapevolezza che nel passato vi sia qualcosa da recuperare per comprendere il presente e immaginare un futuro più autentico", dice l’artista, apprezzato conduttore televisivo e radiofonico, esperto di enogastronomia, territorio. “,” deriva dal latino “re-spectare,” ovvero guardare indietro elo fa con un monologo ispirato alle grandi opere letterarie, da Omero a Pasolini, da Dante a Collodi.

Federico Quaranta a Solomeo con “Rispetto Tour“. Federico Quaranta debutta a Solomeo con Rispetto Tour. Federico Quaranta in prima nazionale al Teatro Cucinelli. Eventi a Perugia Questa settimana. Federico Quaranta debutta a Solomeo con Rispetto Tour. Ne parlano su altre fonti

Federico Quaranta debutta in prima nazionale a Solomeo con il suo spettacolo Rispetto Tour - Mercoledì 9 aprile alle 21 al Teatro Cucinelli di Solomeo, nell'ambito della Stagione 24/25 firmata TSU, Federico Quaranta porta in scena in prima .. (corcianonline.it)

Federico Quaranta debutta a Solomeo con Rispetto Tour - (perugiatoday.it)