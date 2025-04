Federico Cinà subito contro il più forte | sfida da brividi col belga Collignon

Federico Cinà sui campi laterali del Villa Reale Tennis di Monza. Il diciottenne palermitano fa il suo esordio stagionale sulla terra battuta affrontando oggi il belga Raphael Collignon (testa di serie numero 1 e 92° nel ranking mondiale) in un vero test di maturità. La finale nel challenger greco di Hersonissos e soprattutto la vittoria nel primo turno del Masters 1000 sull'argentino Francisco Comesana hanno di fatto lanciato l'azzurro in nuova dimensione, anche se papà Francesco getta giustamente acqua sul fuoco. "Svolgendo l'attività di allenatore è capitato spesso che mi portassi dietro la famiglia durante i tornei e Federico ha mostrato subito di avere il tennis nel sangue – racconta Francesco –. Non camminava nemmeno e colpiva la palla con i mestoli, è cresciuto in giro per il mondo e sa già cosa lo aspetta".

