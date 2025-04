Federica Brignone punta a Milano-Cortina | “Non mollo ero nel momento più bello della mia vita”

Federica Brignone ha ringraziato i tanti tifosi e fatto il punto sulla sua situazione: "Così è tosta, ma succede. Non sono una che molla. Ai Giochi? Sì, è un obiettivo e uno stimolo ma ci sarò solamente se sarò in grado di competere" Leggi su Fanpage.it Dimessa dalla clinica milanese La Madonnina a 5 giorni dall'operazione necessaria dopo la frattura scomposta di tibia e perone,ha ringraziato i tanti tifosi e fatto il punto sulla sua situazione: "Così è tosta, ma succede. Non sono una che molla. Ai Giochi? Sì, è un obiettivo e uno stimolo ma ci sarò solamente se sarò in grado di competere"

Federica Brignone punta a Milano-Cortina: “Non mollo, ero nel momento più bello della mia vita” - A cinque giorni dall'intervento Federica Brignone lascia la clinica milanese della Madonnina: con la gamba ingessata, la sedia a rotelle e con l'immancabile sorriso con cui ha accolto i tanti tifosi ... (fanpage.it)

Federica Brignone: “Non so quanto ci vorrà ma non mollo. Olimpiadi? L’importante ora è guarire bene” - La campionessa azzurra dimessa dopo l’operazione per la frattura di tibia, perone e crociato: “Lavoreremo molto a step e poi si vedrà. Ho voglia di lottare” ... (repubblica.it)

Federica Brignone a "Verissimo": «Ho messo i miei primi sci a un anno e mezzo. I bambini imitano i genitori e io ho imitato i miei» - Federica Brignone domenica 6 aprile è ospite nel programma televisivo Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. La carabiniera valdostana -in questa stagione- si è aggiudicata la terza coppa dell ... (ilmessaggero.it)