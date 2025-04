Lapresse.it - Federica Brignone: “Non sono una che molla. Tirerò fuori il meglio anche da tutto questo”

parla subito dopo le dimissioni dalla clinica La Madonnina di Milano: “Nonuna che, non è nella mia indole.ilda”.La campionessa azzurra è stata alcuni giorni ricoverata a seguito dell’operazione per il grave infortunio durante i campionati italiani in Val di Fassa. La vincitrice della Coppa del Mondo è ora pronta a iniziare il percorso di riabilitazione.