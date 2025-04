Federica Brignone è stata dimessa ma i medici sono cauti | Fatto il possibile ora si vedrà

Federica Brignone , la campionessa del mondo di sci infortunatasi la scorsa settimana in Val di Fassa e dimessa oggi dalla clinica La Madonnina di Milano dopo cinque giorni di ricovero, è "lineare». Ma «è troppo presto per dire qualsiasi cosa. Servono almeno 45 giorni. Adesso era importante la parte ossea», dice Andrea Panzer i, presidente della Commissione medica. Feedpress.me - Federica Brignone è stata dimessa ma i medici sono cauti: “Fatto il possibile, ora si vedrà...” Leggi su Feedpress.me Il decorso post operatorio di, la campionessa del mondo di sci infortunatasi la scorsa settimana in Val di Fassa eoggi dalla clinica La Madonnina di Milano dopo cinque giorni di ricovero, è "lineare». Ma «è troppo presto per dire qualsiasi cosa. Servono almeno 45 giorni. Adesso era importante la parte ossea», dice Andrea Panzer i, presidente della Commissione medica.

Infortunio Brignone, dimessa dopo l'operazione: "Tornerò solo quando sarò al 100%" - Federica Brignone è stata dimessa in mattinata dalla clinica “La Madonnina” dove nei giorni scorsi è stata operata: "Intervento più tosto di quanto pensassi, ringrazio tutti per l’affetto e l’energia ... (sport.sky.it)

Federica Brignone dimessa dalla clinica: “Sono una che non molla” - Le parole di Federica Brignone dopo la dimissione dalla clinica 'La Madonnina' dove è stata operata lo scorso 3 aprile. (msn.com)

Federica Brignone dimessa dopo l'operazione: "Non so quanto ci vorrà, ma non mollo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Federica Brignone dimessa dopo l'operazione: 'Non so quanto ci vorrà, ma non mollo' ... (tg24.sky.it)