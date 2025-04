Lapresse.it - Federica Brignone dimessa dalla clinica: “Olimpiadi? Solo se potrò farle al meglio”

lascia ladella Madonnina. La campionessa nella struttura meneghina è stata operata con successo a tibia e perone.all’uscita dall’ospedale milanese è stata travolta da un bagno di folla e affetto. Qualcuno però si è spinto un po’ troppo oltre, avvicinandosi all’arto operato: “Non toccatemi la gamba“, il monito della sciatrice, che poi ha risposto alle domande sul suo rientro: “Milano-Cortina? È sicuramente uno stimolo per il lavoro di recupero, ma ci saròsecompetere aldelle mie possibilità”.“Le? Oggi non lo possiamo sapere, sono uno stimolo perché lo erano prima. Volevo continuare la stagione e la carriera per i Giochi in casa. Ora non voglio che questa cosa distrugga il mio percorso: l’importante adesso è guarire nel modo giusto, sarà competitivanel momento in cui la mia gamba sarà guarita, osare e andare a 100km/h e giocarti delle medaglie lo puoi farese sei al 100%” ha raccontato la 34enne valdostana.