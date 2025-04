Fecondazione eterologa Qui il servizio continua

"Continuiamo ad eseguire la Fecondazione eterologa in convenzione con una lista di attesa; inoltre per le coppie di Grosseto Arezzo e Siena non abbiamo liste di attesa. Il ticket è quello nazionale 38 euro sia per omologa che per eterologa". Nel pieno del dibattito acceso sull'accesso alla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) in Toscana, dopo la decisione dei principali centri privati di Firenze di sospendere i trattamenti di Fecondazione eterologa in convenzione con il servizio Sanitario Nazionale, arriva una presa di posizione importante da parte del centro medico 'Chianciano Salute'. Mentre i centri fiorentini, che da soli coprivano oltre metà dei cicli di eterologa in Toscana hanno deciso di fermarsi a causa dei nuovi rimborsi giudicati troppo bassi, meno di 3mila euro rispetto ai 4mila precedenti, Chianciano Salute si distingue mantenendo attiva la convenzione.

