FC 25, Obiettivo Live: Diventa Immortale – Leggenda delle Rivals

Completa questo gruppo per ottenere premi esclusivi per il tuo oggetto giocatore!NuovoCompleta questo gruppo per ottenere premi esclusivi per il tuo oggetto giocatore!Numero di incarichi da completare: 4Inizio 8 aprile – Scadenza: 18 aprile Un gol a partitaSegna almeno 1 gol in due partitedifferenti schierando il tuo oggetto giocatoretitolare per scegliere tra 5* PD e 4* MA (max 4* MA) o 4* PD e 5* MA (max 4* PD) da applicare al tuo oggetto giocatore.Premio: 1x 1 di 2 MA o PD a sceltaGiocane 2Gioca 2 partiteschierando il tuo oggetto giocatoretitolare per ottenere 1.000 punti qualificazione UT Champions.