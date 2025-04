Imiglioridififa.com - FC 25, Obiettivo Live: Diventa Immortale – Champions

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovouscito in data 8 aprile 2025. Questosi rinnova praticamente ogni settimana!NuovoCompleta questo gruppo per ottenere premi esclusivi per il tuo oggetto giocatore!Numero di incarichi da completare: 4Inizio 8 aprile – Scadenza: 18 aprile Giocane 1 inGioca 1 partita in(Playoff/Finali) schierando il tuo oggetto giocatoretitolare per ottenere uno stile di gioco+ (max 2) per il tuo oggetto giocatore.Premio: 1x 1/3 Stili di gioco+ a sceltaGiocane 3 inGioca 3 partite in(Playoff o Finali) schierando il tuo oggetto giocatoretitolare.