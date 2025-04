Fatto a pezzi in Colombia | la fine tragica di un biologo italiano

Fatto a pezzi in Colombia, è quanto accaduto ad Alessandro Coatti, il biologo italiano il cui corpo è stato ritrovato all’interno di una valigia abbandonata vicino allo stadio Sierra Nevada. La scoperta risale a domenica 6 aprile nella città di Santa Marta, una città di oltre 400mila abitanti sull’Oceano Atlantico, nel dipartimento di . Fatto a pezzi in Colombia: la fine tragica di un biologo italiano L'Identità. Lidentita.it - Fatto a pezzi in Colombia: la fine tragica di un biologo italiano Leggi su Lidentita.it Ucciso ein, è quanto accaduto ad Alessandro Coatti, ilil cui corpo è stato ritrovato all’interno di una valigia abbandonata vicino allo stadio Sierra Nevada. La scoperta risale a domenica 6 aprile nella città di Santa Marta, una città di oltre 400mila abitanti sull’Oceano Atlantico, nel dipartimento di .in: ladi unL'Identità.

