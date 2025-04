Fatto a pezzi in Colombia | chi era Alessandro Coatti

Fatto a pezzi e messo in una valigia. E’ un mistero la fine orribile di Alessandro Coatti, biologo italiano di 42 anni, trovato morto in una strada di Santa Marta, in Colombia. Secondo la polizia locale, nel borsone c’erano la testa, le mani e i piedi dello scienziato. Mancavano però le altre parti del corpo, come il torace. A fare la macabra scoperta, domenica scorsa, è stato un gruppo di bambini. Il cadavere è stato riconosciuto dal braccialetto dell’ostello dove il 42enne alloggiava. L’ultima volta era stato visto due giorni prima: pare che fosse in città da giovedì scorso. Un dipendente della struttura ricettiva ha raccontato che fosse diretto a Minca, una zona sulla Sierra a una ventina di km della città, dove voleva fare alcune ricerche. Era uscito dall’ostello nel tardo pomeriggio di venerdì e da allora non era stato più visto. Quotidiano.net - Fatto a pezzi in Colombia: chi era Alessandro Coatti Leggi su Quotidiano.net Londra, 8 aprile 2025 – Il corpoe messo in una valigia. E’ un mistero la fine orribile di, biologo italiano di 42 anni, trovato morto in una strada di Santa Marta, in. Secondo la polizia locale, nel borsone c’erano la testa, le mani e i piedi dello scienziato. Mancavano però le altre parti del corpo, come il torace. A fare la macabra scoperta, domenica scorsa, è stato un gruppo di bambini. Il cadavere è stato riconosciuto dal braccialetto dell’ostello dove il 42enne alloggiava. L’ultima volta era stato visto due giorni prima: pare che fosse in città da giovedì scorso. Un dipendente della struttura ricettiva ha raccontato che fosse diretto a Minca, una zona sulla Sierra a una ventina di km della città, dove voleva fare alcune ricerche. Era uscito dall’ostello nel tardo pomeriggio di venerdì e da allora non era stato più visto.

