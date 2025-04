Farinetti | I dazi preoccupano Ma l’Ue può aprirsi ad altri mercati

dazi? Certo che sono preoccupato”. Ma non si perde d’animo, Oscar Farinetti: “Perché magari grazie al protezionismo di Trump, l’Europa potrà accelerare in un percorso unitario”Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Farinetti: “I dazi preoccupano. Ma l’Ue può aprirsi ad altri mercati” Leggi su Ilfoglio.it Roma. “I? Certo che sono preoccupato”. Ma non si perde d’animo, Oscar: “Perché magari grazie al protezionismo di Trump, l’Europa potrà accelerare in un percorso unitario”Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Dazi Usa, ecco chi sarà colpito dalle contromisure Ue - Le contromisure adottate oggi dalla Commissione europea in risposta ai dazi sull'import di acciaio ... risposta forte - spiega un alto funzionario Ue - se ci parlano con quel linguaggio ... (adnkronos.com)

Dazi Usa su acciaio e alluminio, le contromisure dell'Ue - Bruxelles, 12 mar. (askanews) - A partire da oggi, 12 marzo, gli Stati Uniti hanno imposto dei dazi fino al 25% sulle importazioni di acciaio, alluminio e determinati prodotti derivati (che ... (notizie.tiscali.it)

Dazi Usa, Ue: tutte le contromisure a metà aprile - L'Ue sta pensando di far entrare in vigore "a metà aprile" sia le vecchie contromisure già adottate per i dazi Usa, poi sospese e che dovrebbero essere riattivate, sia quelle nuove, riallineando ... (adnkronos.com)