Ilrestodelcarlino.it - Fano-Grosseto. Sbloccato un altro lotto. Variante di Mercatello, disco verde al progetto

Via libera aldefinitivo dei lavori sul4 della E78(la dicitura è adeguamento a due corsie del trattoovest-est), il cosiddetto bypass disul Metauro, nella provincia di Pesaro e Urbino, più o meno quattro chilometri inalla SS 73-bis di Bocca Trabaria. Da qui, aggirando il paese, dovrebbe passare il traffico (leggero e pesante) da e per il traforo della Guinza, nel tratto marchigiano della. Ebbene, ieri la giunta regionale ha approvato l’intesa tra il governatore Francesco Acquaroli e il commissario straordinario per i lavori sulla E78, Lamberto Nicola Nibbi. Firmato e bollinato. ILSono quattro chilometri inda realizzare a due corsie (strada di tipo C1, extraurbana secondaria), ma con la previsione di un successivo adeguamento a quattro corsie (extraurbana principale), come la Regione ha già chiesto a più riprese alle conferenze di servizi per tutto l’itinerario della E78 sulla base degli studi di traffico fatti in casa, ma anche di quelli eseguiti dall’Anas.