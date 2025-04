Formiche.net - Fame di energia. Gli Usa riabilitano il carbone per alimentare i data center

Ladidegli Stati Uniti è sintetizzata negli ordini esecutivi che Donald Trump è pronto a firmare. Nel primo pomeriggio di oggi, il presidente americano siglerà una serie di misure per espandere l’estrazione e l’uso del, così che l’America possa essere in grado dii suoi. Lo farà al cospetto delle grandi aziende minerarie, come Core Natural Resources, Ramaco Resources e Peabody Energy. Vista la loro importanza nella corsa all’intelligenza artificiale, questi enormi magazzini di informazioni sono sempre più al centro dell’interesse dei vari governi. E quello americano non può far di certo eccezione, se il suo obiettivo è vincere la sfida dell’IA contro la Cina.A chiarirlo ancora una volta è stato ieri lo stesso Trump, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale.