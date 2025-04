Faceva il pieno dell’auto con la carta dell’ambulanza | volontario della Croce Rossa beccato a Verbania

volontario della Croce Rossa è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Mergozzo per peculato. Usava la carta carburante dell’ambulanza per fare il pieno alla sua auto. Avrebbe sottratto 6.700 euro. Le indagini sono partite dopo la denuncia della presidente dell'associazione. Leggi su Fanpage.it Unè stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Mergozzo per peculato. Usava lacarburanteper fare ilalla sua auto. Avrebbe sottratto 6.700 euro. Le indagini sono partite dopo la denunciapresidente dell'associazione.

