Faccio fatica a stare dietro a questo tipo di giocatori | Fognini pensa al ritiro dopo il ko a Montecarlo

La sconfitta a Montecarlo può aver fatto più male di altra. Perché sulla terra rossa del principato, sei anni fa, Fabio Fognini compieva il suo capolavoro vincendo il Masters 1000 dopo aver battuto anche Rafa Nadal. Ora il 37enne ligure, numero 113 del mondo e in tabellone grazie ad una wild-card, ha dovuto cedere al 26enne argentino Francisco Cerundolo, 22esimo del ranking Atp. Una sconfitta netta: 6-0, 6-3 in poco più di un'ora di gioco. Fognini oggi è un lontano parente di quello che nel 2019 incantava, per l'età che avanza e per i tanti infortuni che hanno condizionato il suo finale di carriera. Il ligure ancora non vuole mollare, ma adesso l'ipotesi del ritiro si fa sempre più concreta: "Può essere il mio ultimo Montecarlo", ha ammesso a fine gara. Fognini ha analizzato la sconfitta con un pizzico di amarezza, ma anche con tanto realismo: "Non sono riuscito a giocare.