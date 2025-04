Oasport.it - Fabio Fognini pensa al ritiro: “Potrebbe essere stata l’ultima volta a Montecarlo”

Niente da fare per. Il ligure ha dovuto alzare bandiera bianca ieri nella sfida di primo turno del Masters1000 dicontro l’argentino Francisco Cerundolo (n.22 del ranking). Il sudamericano si è imposto col punteggio di 6-0 6-3 in un match nel qualeha evidenziato le sue difficoltà fisiche e tennistiche nel riuscire a confrontarsi ad altissimi livelli., presente nel main draw grazie a una wild card, non è stato in grado di ritrovare quelle sensazioni che nel 2019 gli permisero di prevalere in un percorso esaltante, eliminando giocatori fortissimi tra cui anche Rafa Nadal in semifinale. Un epilogo cheavere anche un significato nella propria carriera.“Non sono riuscito a giocare. In questo periodo il mio livello di tennis si è abbassato parecchio, faccio fatica a stare dietro a questo tipo di giocatori che hanno un altro ritmo“, ha dichiarato l’azzurro.