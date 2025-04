Fa il bagnetto a suo figlio e scopre qualcosa che non va mesi dopo arriva la diagnosi | “Fidatevi del vostro istinto”

diagnosi per il suo bambino, dopo aver notato uno strano rigonfiamento sulla sua pelle facendogli il bagnetto. "Non pensate di essere pazze, fidatevi del vostro istinto" Leggi su Fanpage.it Alexandra Hams non si è lasciata fermare dalle rassicurazioni dei medici e ha lottato per ottenere unaper il suo bambino,aver notato uno strano rigonfiamento sulla sua pelle facendogli il. "Non pensate di essere pazze, fidatevi delistinto"

