Oasport.it - F1, tre GP e tre vincitori diversi. Non capitava da 12 anni! Come evolverà il 2025?

Tre GP nel Mondiale di F1e tredifferenti. Non era mai capitato nell’era turbo-ibrida! Sono cambiate nel frattempo le regole legate all’aerodinamica (con la riforma del 2017 e la rivoluzione del 2022), ma per trovare una stagione in cui i primi tre appuntamenti erano andati ad altrettanti piloti, si deve tornare al 2013.All’epoca, Kimi Räikkönen primeggiò a Melbourne, Sebastian Vettel trionfò in Malesia e Fernando Alonso si impose in Cina. Dodiciorsono, accadde anche di meglio rispetto al, poiché passarono per prime sotto la bandiera a scacchi anche tre monoposto diverse (Lotus, Red Bull e Ferrari). Non si può dire altrettanto di queste settimane, poiché la McLaren si è già fregiata di due affermazioni.Comunque sia, trattasi di una gran bella novità rispetto al (neppure troppo recente) passato.