F1 Minardi | Antonelli ha un grande futuro lasciamolo crescere e ne vedremo delle belle

Antonelli si è reso protagonista di un ottimo weekend a Suzuka, tutto in progressione dopo aver fatto tanta fatica nelle prove libere e trovare feeling con la sua W16 sul circuito nipponico. Il rookie bolognese della Mercedes ha avuto il merito di alzare l'asticella quando più contava, piazzandosi sesto in qualifica e conservando quella posizione anche in gara subito alle spalle dell'esperto compagno di squadra George Russell.Giancarlo Minardi, manager e presidente del circuito di Imola, è stato uno dei primi scopritori del giovane talento emiliano: "Mio figlio Giovanni l'ha portato in Mercedes e ha parlato con altri team, compresa la Ferrari. Se fosse andato a Maranello sarebbe stato più difficile per lui arrivare in F1? Forse sì, visto le scelte che fanno. Siamo orgogliosi di averlo in Formula 1, sta facendo vedere cose che chi lo conosceva si aspettava, ma per un diciottenne sono comunque cose eccezionali".

