F1 i precedenti della Ferrari in Bahrain Storia d’amore tra la Rossa e Sakhir

Domenica 13 aprile 2025 si disputerà la 21ma edizione del Gran Premio deldi F1. Sarà, tuttavia, la 22ma corsa valevole per il Mondiale a tenersi a. Non bisogna obnubilare il ricordo di quando, nel 2020 l’autodromo mediorientale, ha organizzato un double header, imbastendo un estemporaneo GP disul singolare outer track.Laha un rapporto privilegiato con l’appuntamento, avendovi primeggiato 7 volte. La Scuderia di Maranello è il team più vincente in assoluto ine le sue affermazioni sono spalmate in un arco temporale di diciotto anni. La prima è datata 2004 (Michael Schumacher), l’ultima 2022 (Charles Leclerc).Complessivamente, sono cinque i piloti capaci di primeggiare a bordo di una monoposto marchiata con il Cavallino Rampante. Felipe Massa e Sebastian Vettel hanno concesso il bis, mentre gli altri “profeti rossi” sono i già citati Schumacher e Leclerc, ai quali bisogna aggiungere Fernando Alonso.