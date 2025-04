Oasport.it - F1, Frederik Vesti sostituirà George Russell nella FP1 in Bahrain

Leggi su Oasport.it

La prima occasione per dare spazio ai piloti debuttanti. La Mercedes si gioca il primo slot nelle prove libere 1 del GP del, prossimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Sakhir i team si presenteranno, reduci dall’impegno in Giappone, e vedremo se i dati raccolti nei test saranno utili per trovare nel più breve tempo possibile il feeling con la monoposto.La Stella a tre punte, dunque, sfrutterà la FP1 per mettere al volante della W16 il 23enne danese, da diverse stagioni riserva del team Mercedes, occupando il sedile della macchina del britannico, mentre Kimi Antonelli potrà iniziare normalmente il proprio programma di sviluppo sulla pista citata.“Non vedo l’ora di provare per la prima volta la W16 nelle FP1 in. Poter mettere in pratica in pista tutto il lavoro svolto al simulatore è una prospettiva davvero entusiasmante per me.