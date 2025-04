Ex Mercato dei Fiori | è tutto fermo I residenti annunciano un sit-in | Vogliamo risposte

Mercato dei Fiori non ci sono più operatori. Chi lavorava al suo interno è stato trasferito, dopo una breve parentesi, in un padiglione che fa parte del “centro carni” di viale Palmiro Togliatti.Il sit-in. Romatoday.it - Ex Mercato dei Fiori: è tutto fermo. I residenti annunciano un sit-in: “Vogliamo risposte” Leggi su Romatoday.it Da ottobre del 2022 all’interno dell’edificio che per oltre sessant’anni ha ospitato ildeinon ci sono più operatori. Chi lavorava al suo interno è stato trasferito, dopo una breve parentesi, in un padiglione che fa parte del “centro carni” di viale Palmiro Togliatti.Il sit-in.

Ex Mercato dei Fiori: è tutto fermo. I residenti annunciano un sit-in: “Vogliamo risposte” - A distanza di due anni e mezzo dal crollo del solaio non è chiaro quale sia il destino dell'ex mercato dei Fiori. A dicembre l'amministrazione aveva lanciato un sondaggio tra i residenti ... (romatoday.it)

Mercatino antiquariato e usato di Pescia, Ex mercato dei fiori, via Amendola - Apre a Pescia, sotto la grande volta del rinnovato ex mercato dei fiori di via Amendola, l'edizione “zero” di “PESCIA VINTAGEmania”, la fiera dedicata al vintage e a tutti i settori ... (cosedicasa.com)

All'ex Mercato dei fiori la "prima" della manifestazione "Pescia Vintagemania" - La grande volta dell'ex mercato dei fiori così come il centro storico sono stati invasi da tantissima gente, appassionati e curiosi, che hanno apprezzato le manifestazioni e l'accoglienza della città, ... (valdinievoleoggi.it)