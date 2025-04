Ex eroe di Gunners Paura dell’impatto di Mbappe contro Kiwior

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-08 13:35:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:L’ex centrocampista dell’Arsenal Emmanuel Petit hache Jakubdebba “imparare sul posto di lavoro” se stasera viene messo in faccia al Real Madrid.L’infortunio a Gabriel significa che il boss deiMikel Arteta dovrà schierare un dorso indebolitola potenza di Kylian, Rodrygo e Vinicius Jr mentre l’Arsenal affronta Madrid nella prima tappa dei quarti di finale della Champions League agli Emirati.ha iniziato a Everton sabato e si è esibito bene in un pareggio per 1-1, e ha potuto mantenere il suo posto, oppure Arteta potrebbe mescolare le cose e suonare il legname Jurrien al terzino destro e spostare Ben White al centro insieme a William Saliba.